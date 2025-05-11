В Шушинском лечебно-оздоровительном центре будут использоваться ванны с водой Туршсу и йодобромные ванны

В Шушинском лечебно-оздоровительном центре будут применяться лечебные ванны с использованием минеральной воды Туршсу.

В Шушинском лечебно-оздоровительном центре будут применяться лечебные ванны с использованием минеральной воды Туршсу.

Об этом сотруднику Report в Шуше сообщил начальник отдела по работе с документами Управления строящихся объектов Министерства здравоохранения Джабир Мурадов.

По его словам, помимо главного здания, в Шушинском лечебно-оздоровительном центре построено ещё 5 корпусов. Основные отделения главного здания — инфекционные болезни и гемодиализ. Здание рассчитано на 90 коек. Оздоровительный центр включает отделения терапии, педиатрии, поликлиники для детей и взрослых, реабилитации и восстановления, хирургии, гинекологии и родовспоможения.

Д.Мурадов отметил, что в реабилитационном отделении центра будут функционировать лечебные ванны.

"Здесь будут использоваться также ванны с минеральной водой Туршсу и йодобромные ванны. Для ванн будет применяться целебная вода Туршсу, добываемая в Шушинском районе", — сообщил он.