В Шуше завершается строительство многопрофильного больничного комплекса

В Шуше завершается строительство многопрофильного больничного комплекса.

В Шуше завершается строительство многопрофильного больничного комплекса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению академик Ахлиман Амирасланов на II Международном конгрессе Азербайджанского общества челюстно-лицевых хирургов.

Председатель комитета отметил, что в настоящее время одним из важнейших вопросов является восстановление разрушенных учреждений здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях: "Уже предпринимаются успешные шаги в этом направлении".