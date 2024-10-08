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В Шуше подписан протокол о намерениях по созданию "Тюрктрансплант"

В Шуше подписан протокол о намерениях по созданию "Тюрктрансплант" 12:02
Здоровье
8 октября 2024 г. 12:36
В Шуше подписан протокол о намерениях по созданию Тюрктрансплант

Странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) подписан "Протокол о намерениях по созданию Тюрктрансплант".

Как сообщает направленный в Шушу корреспондент Report, документ подписан в рамках IV заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Протокол подписали представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) планируется создание системы "Тюрк Трансплант".

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на заседании отметил, что страны ОТГ планируют углублять отношения в сфере здравоохранения.

Он подчеркнул, что стремительное внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении позволяет обмениваться трансграничными данными пациентов путем разработки единых стандартов электронного здравоохранения в рамках ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada “Türktransp­lant”ın təsis edilməsinə dair niyyət protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

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