В Ширван привлечены машины скорой помощи центральных больниц 4 окрестных районов

Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ Для перевозки раненых в результате взрыва на ширванском заводе "Араз" министерства оборонной промышленности были привлечены машины скорой помощи центральных больниц 4 окрестных районов.

Об этом региональному корреспонденту Report заявили в Ширванской городской центральной больнице.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в Ширване находится под личным контролем министра здравоохранения Октая Ширалиева.

Отметим, что по последним данным, число раненых достигло 20-ти человек, состояние одного из них тяжелое.