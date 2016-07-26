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    В Ширван привлечены машины скорой помощи центральных больниц 4 окрестных районов

    Вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем Октая Ширалиева

    Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ Для перевозки раненых в результате взрыва на ширванском заводе "Араз" министерства оборонной промышленности были привлечены машины скорой помощи центральных больниц 4 окрестных районов.  

    Об этом региональному корреспонденту Report заявили в Ширванской городской центральной больнице. 

    Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в Ширване находится под личным контролем министра здравоохранения Октая Ширалиева. 

    Отметим, что по последним данным, число раненых достигло 20-ти человек, состояние одного из них тяжелое. 

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