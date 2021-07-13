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В Шамкире оштрафован организатор свадьбы на 350 человек

В Шамкире оштрафован организатор свадьбы на 350 человек Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе осмотра принадлежащего физическому лицу Магеррамову Рамину Ибадет оглу дворца торжеств "Yamin" по адресу город Шамкир, улица Э.Аллахвердиева, 1 выявило грубые нарушения требований в перио
Здоровье
13 июля 2021 г. 15:27
В Шамкире оштрафован организатор свадьбы на 350 человек

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе осмотра принадлежащего физическому лицу Магеррамову Рамину Ибадет оглу дворца торжеств "Yamin" по адресу город Шамкир, улица Э.Аллахвердиева, 1 выявило грубые нарушения требований в период пандемии.

Как сообщили Report в Агентстве, в этом доме торжеств было организовано массовое мероприятие без предварительной регистрации на соответствующем портале icaze.e-gov.az.

Несмотря на то, что в соответствии с требованиями периода пандемии разрешается проведение праздничной церемонии с участием 150 человек, в ходе проверки было установлено, что на церемонии планировалось участие 350 человек. В связи с выявленными нарушениями руководство ресторана привлечено к административной ответственности. Соответствующие государственные органы были проинформированы о необходимости принятия соответствующих мер в отношении данного учреждения общественного питания.

АПБА продолжит и впредь принимать последовательные меры по защите здоровья населения, а также обеспечению соблюдения требований, установленных законодательством в период пандемии.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə 350 nəfərlik toy keçirmək istəyən şəxs cərimələndi

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