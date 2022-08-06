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В Северной Корее заявили о победе над COVID-19

В Северной Корее заявили о победе над COVID-19 В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи COVID-19.
Здоровье
6 августа 2022 г. 02:38
В Северной Корее заявили о победе над COVID-19

В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на BBC, отмечается, что страна вошла в стадию стабильности.

Таким образом, начавшаяся в мае вспышка заболевания, которое власти КНДР называют лихорадкой, как утверждают северокорейские СМИ, была побеждена.

"Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, выздоровели", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Общее число заразившихся COVID-19 власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные, что с конца апреля выздоровели 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%, а это самый низкий показатель в мире. Многие эксперты сходятся во мнении, что значения смертности сильно занижены.

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