В сентябре в клинический центр поступило 149 человек с признаками отравления

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с признаками отравления обратилось 149 человек

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с признаками отравления обратилось 149 человек.

Как сообщили Report в центре, из них 63 мужчины, 63 женщины и 23 ребенка.

Среди них 68 человек отравились лекарственными препаратами, 36 - уксусной кислотой, 12 - грибами, 7 - этанолом. Двое поступило с аллергией, 6 - c признаками ботулизма, 14 человек с жалобами на укусы змей.

Несмотря на усилия врачей, четыре человека, из которых 2 мужчины и 2 женщины скончались в результате отравления уксусной кислотой.