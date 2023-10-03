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В сентябре в клинический центр поступило 149 человек с признаками отравления

В сентябре в клинический центр поступило 149 человек с признаками отравления В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с признаками отравления обратилось 149 человек
Здоровье
3 октября 2023 г. 13:32
В сентябре в клинический центр поступило 149 человек с признаками отравления

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с признаками отравления обратилось 149 человек.

Как сообщили Report в центре, из них 63 мужчины, 63 женщины и 23 ребенка.

Среди них 68 человек отравились лекарственными препаратами, 36 - уксусной кислотой, 12 - грибами, 7 - этанолом. Двое поступило с аллергией, 6 - c признаками ботулизма, 14 человек с жалобами на укусы змей.

Несмотря на усилия врачей, четыре человека, из которых 2 мужчины и 2 женщины скончались в результате отравления уксусной кислотой.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 149 nəfər qəbul edilib, 4-ü ölüb

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