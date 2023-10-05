В сентябре проведены проверки в 22 аптеках Азербайджана

В сентябре были проведены плановые и внеплановые проверки в 22 аптеках Азербайджана.

В сентябре были проведены плановые и внеплановые проверки в 22 аптеках Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

В одной из аптек были выявлены недочеты, в отношении владельца составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

"Еще раз доводим до сведения граждан, что в случае сомнений в качестве лекарственных средств, приобретенных в аптеке, они могут обратиться в Центр аналитической экспертизы, на горячую линию, а также в раздел заявки на сайте www.pharma.az", - говорится в сообщении.