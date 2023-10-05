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В сентябре проведены проверки в 22 аптеках Азербайджана

В сентябре проведены проверки в 22 аптеках Азербайджана В сентябре были проведены плановые и внеплановые проверки в 22 аптеках Азербайджана.
Здоровье
5 октября 2023 г. 11:56
В сентябре проведены проверки в 22 аптеках Азербайджана
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В сентябре были проведены плановые и внеплановые проверки в 22 аптеках Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

В одной из аптек были выявлены недочеты, в отношении владельца составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

"Еще раз доводим до сведения граждан, что в случае сомнений в качестве лекарственных средств, приобретенных в аптеке, они могут обратиться в Центр аналитической экспертизы, на горячую линию, а также в раздел заявки на сайте www.pharma.az", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay 22 aptekdə yoxlama keçirilib, biri cərimələnib

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