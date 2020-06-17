В "Семашко" будут лечить только пациентов с коронавирусом

Клинический медицинский центр ("Семашко") продолжит свою деятельность в связи с лечением пациентов с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Клинический медицинский центр в период пандемии осуществлял деятельность в этом направлении, сейчас же к этому процессу привлечены и другие отделы больницы. Получающие лечение не от коронавируса будут переведены в другие больницы. Новые пациенты могут обратиться в Республиканскую клиническую больницу, Городскую больницу № 6, а также в Научно-хирургический центр имени академика М.А. Топчубашева", - говорится в сообщении.