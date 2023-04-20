В селе Талыш начал действовать Центр здоровья семьи

В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района начал действовать Центр здоровья семьи.

В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района начал действовать Центр здоровья семьи.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Центр здоровья семьи был создан по приказу исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова при Тертерской центральной районной больнице, находящейся в подчинении структуры.

Здание центра введено в эксплуатацию после ремонта и состоит из пяти комнат. Учреждение обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием и инструментами. В то же время в центре организована служба скорой и неотложной медицинской помощи.

В медицинском учреждении посменно будут работать 16 человек (медицинских и немедицинских работников) из персонала Тертерской центральной районной больницы. Бригады, состоящие из врача, медсестры, водителя и санитарки, будут работать круглосуточно.