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В селе Сус родился первый ребенок

В селе Сус родился первый ребенок В селе Сус Лачынского района, восстановленном после освобождения от оккупации, родился первый ребенок.
Здоровье
3 июля 2024 г. 16:35
В селе Сус родился первый ребенок

В селе Сус Лачынского района, восстановленном после освобождения от оккупации, родился первый ребенок.

Как сообщает Report, родители малыша – Анар и Ламия Йолчулу - вернулись в родное село в мае этого года и поселились здесь в предоставленном им частном доме.

Оба родителя - и Анар и Ламия - дети из семей вынужденных переселенцев.

"Мы из тех семей, которые испытали трудности вынужденного переселения. Но мы всегда были окружены вниманием и заботой нашего государства, уважаемого президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиевой. С освобождением наших земель от оккупации начался новый период в нашей жизни. По поручению главы государства нам, как молодой семье, предоставили дом в недавно построенном селе Сус. С глубоким чувством благодарности, с большими надеждами мы вернулись на родину и уверены, что и мы, и наш сын всегда будем жить в мире”, – сказал Анар Йолчулу, который вместе со своим братом участвовал в боях за освобождение земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне.

Его отец Нусрат - ветеран Первой Карабахской войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSus kəndində ilk körpə dünyaya gəlib

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