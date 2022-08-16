В селе Агалы заработал пункт забоя скота палаточного типа

15 августа в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана заработали пункт забоя скота палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института продовольственной безопасности для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

15 августа в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана заработали пункт забоя скота палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института продовольственной безопасности для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Также сотрудники Агентства провели ветеринарный контроль крупного и мелкого рогатого скота, взяли на анализ образцы крови и провели лабораторные исследования.

Убойный пункт палаточного типа оснащен необходимым оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями. Здесь производится убой, очистка и разделка скота.