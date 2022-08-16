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В селе Агалы заработал пункт забоя скота палаточного типа

В селе Агалы заработал пункт забоя скота палаточного типа 15 августа в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана заработали пункт забоя скота палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института продовольственной безопасности для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Здоровье
16 августа 2022 г. 10:52
В селе Агалы заработал пункт забоя скота палаточного типа

15 августа в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана заработали пункт забоя скота палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института продовольственной безопасности для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Также сотрудники Агентства провели ветеринарный контроль крупного и мелкого рогатого скота, взяли на анализ образцы крови и провели лабораторные исследования.

Убойный пункт палаточного типа оснащен необходимым оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями. Здесь производится убой, очистка и разделка скота.

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Версия на английском языке ФотоTent-type slaughterhouse launched in Agali village in Zangilan
Версия на азербайджанском языке Фото Ağalı kəndində çadır tipli heyvan kəsimi məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

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