В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

В дезинфицирующих гелях для рук ряда производителей, распространенных в Соединенных Штатах Америки, выявлено содержание бензола.

В дезинфицирующих гелях для рук ряда производителей, распространенных в Соединенных Штатах Америки, выявлено содержание бензола.

Как передает Report, это вещество, по данным ВОЗ, относится к числу тех, что вызывают онкологические заболевания.

Как сообщает агентство Bloomberg, опасное соединение обнаружили в санитайзерах, появившихся в продаже во время дефицита в начале пандемии COVID-19. Эксперты компании, которая тестирует качество медицинских препаратов, изучили состав средств 168 производителей.

По их сведениям, определяемый уровень бензола содержался в 17 процентах бутылок. В 8 процентах бутылок концентрация опасного вещества составляла две части на миллион, а это выше установленного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предела, который "человек может переносить в течение относительно короткого периода времени".

Самое высокое содержание бензола выявлено в продукции 16 брендов. Большая часть этих антисептиков была произведена в самих США и Китае.