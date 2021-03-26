О нас
Report Georgia
Аудио новости

В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество В дезинфицирующих гелях для рук ряда производителей, распространенных в Соединенных Штатах Америки, выявлено содержание бензола.
Здоровье
26 марта 2021 г. 06:54
В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

В дезинфицирующих гелях для рук ряда производителей, распространенных в Соединенных Штатах Америки, выявлено содержание бензола.

Как передает Report, это вещество, по данным ВОЗ, относится к числу тех, что вызывают онкологические заболевания.

Как сообщает агентство Bloomberg, опасное соединение обнаружили в санитайзерах, появившихся в продаже во время дефицита в начале пандемии COVID-19. Эксперты компании, которая тестирует качество медицинских препаратов, изучили состав средств 168 производителей.

По их сведениям, определяемый уровень бензола содержался в 17 процентах бутылок. В 8 процентах бутылок концентрация опасного вещества составляла две части на миллион, а это выше установленного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предела, который "человек может переносить в течение относительно короткого периода времени".

Самое высокое содержание бензола выявлено в продукции 16 брендов. Большая часть этих антисептиков была произведена в самих США и Китае.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təmizləyici vasitələrdə xərçəngə səbəb olan maddə aşkarlandı

Новости партнеров

Самое важное

Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38
Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi