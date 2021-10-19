В Сабирабаде выявлена продававшая просроченные препараты ветеринарная аптека

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели плановую проверку в ветеринарной аптеке, принадлежащей Гулиеву Аликраму Алибала оглу и осуществляющей деятельность на улице В.Ахмедова в городе Сабирабад.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели плановую проверку в ветеринарной аптеке, принадлежащей Гулиеву Аликраму Алибала оглу и осуществляющей деятельность на улице В.Ахмедова в городе Сабирабад.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки было установлено, что санитарно-техническая и санитарно-гигиеническая ситуация в аптеке не удовлетворительны, была выявлена продажа просроченных ветеринарных препаратов, а также хранение вакцин и биостимуляторов, требующих хранения в особом температурном режиме, без соблюдения данного режима.

В связи с обнаруженными фактами руководитель аптеки был привлечен к административной ответственности, просроченные препараты были изъяты из продажи. Разбирательство продолжается.

АПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности пищевой продукции, и будет пресекать любые незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.