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В ряде городов и районов Азербайджана сохранится ужесточенный карантин

В ряде городов и районов Азербайджана сохранится ужесточенный карантин Ужесточенный карантинный режим продлится до 06:00 5 августа 2020 года
Здравоохранение
17 июля 2020 г. 20:28
В ряде городов и районов Азербайджана сохранится ужесточенный карантин

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт и Евлах, а также в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим продлится до 06:00 5 августа 2020 года.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, в городах и районах, в которых введен жесткий карантинный режим, приостанавливается движение общественного транспорта в следующие дни:

с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля

с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа.

С 20 июля 2020 года в городах и районах, где применяется ужесточенный карантинный режим, разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты (за исключением массажных и банных услуг), а также предоставление косметических услуг.

В то же время срок действия SMS-разрешения на выход из дома граждан увеличивается с двух до трех часов.

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Версия на азербайджанском языке 14 şəhər və rayonda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi davam edəcək

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