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В России выявили второй случай заражения подвариантом "кракен"

В России выявили второй случай заражения подвариантом "кракен" Специалисты выявили второй в России случай заражения подвариантом XBB.1.5 или "кракен" штамма коронавируса "омикрон".
Здоровье
3 февраля 2023 г. 10:04
В России выявили второй случай заражения подвариантом кракен

Специалисты выявили второй в России случай заражения подвариантом XBB.1.5 или "кракен" штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что активное распространение подварианта COVID-19 "кракен" маловероятно. "Подвариант XBB.1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным", - говорится в сообщении.

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