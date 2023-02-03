В России выявили второй случай заражения подвариантом "кракен"

Специалисты выявили второй в России случай заражения подвариантом XBB.1.5 или "кракен" штамма коронавируса "омикрон".

Специалисты выявили второй в России случай заражения подвариантом XBB.1.5 или "кракен" штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что активное распространение подварианта COVID-19 "кракен" маловероятно. "Подвариант XBB.1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным", - говорится в сообщении.