О нас

В России к концу года ожидают получить результаты исследований вакцины от рака

В России к концу года ожидают получить результаты исследований вакцины от рака Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года.
Здоровье
9 июня 2024 г. 05:07
В России к концу года ожидают получить результаты исследований вакцины от рака

Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям", - сказал он.

Мурашко пояснил, что вакцина разработана совместно несколькими научными командами - НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

"[Исследования] финансируются за счет средств государства в рамках государственных заданий", - добавил российский министр.

Ранее глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Газетой.Ru" сообщил, что в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

У жителя Загатальского района выявлена сибирская язва
У жителя Загатальского района выявлена сибирская язва
7 июня 2024 г. 19:30
AQTA провела мониторинг в 250 донерных и выявила нарушения в 249 из них
AQTA провела мониторинг в 250 донерных и выявила нарушения в 249 из них
7 июня 2024 г. 16:40
РЦГЭ: Трое жителей Загатальского района госпитализированы с симптомами сибирской язвы
РЦГЭ: Трое жителей Загатальского района госпитализированы с симптомами сибирской язвы
7 июня 2024 г. 15:51
TƏBİB: В I квартале этого года граждане воспользовались медуслугами около 6 млн раз
TƏBİB: В I квартале этого года граждане воспользовались медуслугами около 6 млн раз
7 июня 2024 г. 11:26
Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа
Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа
7 июня 2024 г. 03:36
Назван препарат, значительно снижающий риск разрыва аневризмы в артериях мозга
Назван препарат, значительно снижающий риск разрыва аневризмы в артериях мозга
6 июня 2024 г. 02:45
ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H5N2
ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H5N2
6 июня 2024 г. 01:55
Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении
Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении
5 июня 2024 г. 19:26
TƏBIB усиливает контроль за работой участковых врачей
TƏBIB усиливает контроль за работой участковых врачей
5 июня 2024 г. 12:16
Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане
4 июня 2024 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi