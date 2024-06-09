В России к концу года ожидают получить результаты исследований вакцины от рака

Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года.
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"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям", - сказал он.
Мурашко пояснил, что вакцина разработана совместно несколькими научными командами - НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
"[Исследования] финансируются за счет средств государства в рамках государственных заданий", - добавил российский министр.
Ранее глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Газетой.Ru" сообщил, что в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты.