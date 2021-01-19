В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной эффективности "Эпиваккороны"

Вакцина разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор"

Эффективность вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам клинических испытаний составляет 100%. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%", - говорится в сообщении.