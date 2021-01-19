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В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной эффективности "Эпиваккороны"

В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной эффективности "Эпиваккороны" Вакцина разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Здоровье
19 января 2021 г. 15:36
В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной эффективности Эпиваккороны

Эффективность вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам клинических испытаний составляет 100%. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%", - говорится в сообщении.

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