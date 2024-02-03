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В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге за неделю до карнавала

В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге за неделю до карнавала Рио-де-Жанейро накануне начала всемирно известного карнавала переживает настоящую эпидемию тропической лихорадки денге.
Здоровье
3 февраля 2024 г. 02:12
В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге за неделю до карнавала

Рио-де-Жанейро накануне начала всемирно известного карнавала переживает настоящую эпидемию тропической лихорадки денге.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Эдуарду Паэс.

"У нас более 10 тыс. случаев заболевания в январе, и мы побили рекорд по госпитализации за всю историю города, это 362 человека за первый месяц года", - заявил мэр на совместной пресс-конференции с главой секретариата здравоохранения города, трансляцию вел портал G1. По словам градоначальника, в ближайшие дни мэрия развернет 10 мобильных центров приема и оказания первой помощи заболевшим лихорадкой денге.

До начала всемирно известного карнавала в Рио-де-Жанейро остается неделя. В этом году праздник пройдет с 10 по 13 февраля, но массовые гуляния уже начались. Также на этот период приходится пик туристического сезона. В 2024 году на карнавале ожидают более 2 млн туристов, гостиничная сеть города заполнена на 87%.

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Версия на азербайджанском языке Rio-de-Janeyroda karnavaldan əvvəl epidemiya qeydə alınıb

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