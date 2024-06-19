В РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, способ основан на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга, то есть на их толщине.

"Разработка позволяет диагностировать болезнь Альцгеймера, когда ее еще можно замедлить или предотвратить. Способ основан на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга - физической величине, которая характеризует толщину вен. Магнитные свойства зависят от белка (гемоглобина). Сам по себе он обладает низкой магнитной восприимчивостью, и малое значение показателя означает, что кровь хорошо циркулирует по венам. В обратном случае значение будет высоким - из-за утолщенных стенок вена становится узкой, и по ней проходит мало белка", - рассказали агентству в университете.

По словам ученых, магнитную восприимчивость можно определить с помощью контрастного вещества и магниторезонансного исследования определенного типа с использованием специального режима и мощности МРТ-установки.

Далее с информацией о магнитной восприимчивости и функциональных зависимостях специальные алгоритмы определяют корень принятия решений, который связывает большой объем данных и сводит их к нескольким значениям.

Помимо этого, ученые разработали специальную таблицу, по которой врач, анализируя показатели МРТ, определяет категорию магнитной восприимчивости у каждой из четырех вен: 1 - малая, 2 - средняя, 3 - высокая. Получается комбинация из четырех цифр, которую остается расшифровать по готовому простому алгоритму и получить итоговое значение. Однако окончательный диагноз в любом случае выставляет врач, поскольку метод носит вероятностный характер.

На разработку ученых уже выдан патент.