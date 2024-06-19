О нас

В РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

В РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера.
Здоровье
19 июня 2024 г. 21:42
В РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) РФ разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, способ основан на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга, то есть на их толщине.

"Разработка позволяет диагностировать болезнь Альцгеймера, когда ее еще можно замедлить или предотвратить. Способ основан на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга - физической величине, которая характеризует толщину вен. Магнитные свойства зависят от белка (гемоглобина). Сам по себе он обладает низкой магнитной восприимчивостью, и малое значение показателя означает, что кровь хорошо циркулирует по венам. В обратном случае значение будет высоким - из-за утолщенных стенок вена становится узкой, и по ней проходит мало белка", - рассказали агентству в университете.

По словам ученых, магнитную восприимчивость можно определить с помощью контрастного вещества и магниторезонансного исследования определенного типа с использованием специального режима и мощности МРТ-установки.

Далее с информацией о магнитной восприимчивости и функциональных зависимостях специальные алгоритмы определяют корень принятия решений, который связывает большой объем данных и сводит их к нескольким значениям.

Помимо этого, ученые разработали специальную таблицу, по которой врач, анализируя показатели МРТ, определяет категорию магнитной восприимчивости у каждой из четырех вен: 1 - малая, 2 - средняя, 3 - высокая. Получается комбинация из четырех цифр, которую остается расшифровать по готовому простому алгоритму и получить итоговое значение. Однако окончательный диагноз в любом случае выставляет врач, поскольку метод носит вероятностный характер.

На разработку ученых уже выдан патент.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi