В результате пожара в торговом центре в Баку пострадали 12 человек - ОФИЦИАЛЬНО

В результате пожара в торговом центре Diqlas на территории под названием "8-ой километр" на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку пострадали 12 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на Станцию скорой неотложной медицинской помощи, на место происшествия были привлечены отделения Низаминской районной Станции скорой медицинской помощи №6, Хатаинской районной Станции скорой медицинской помощи №7 и Сабучинской районной Станции скорой медицинской помощи №13.

Во время происшествия 5 человек обратились в скорую помощь с отравлением дымом.

"В результате инцидента 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них был размещён в больницу. Также, во время происшествия один сотрудник полиции обратился в скорую помощь с кровотечением из носа. Ещё 2 человека получили ожоги в результате пожара", – говорится в официальном сообщении.

Отметим, что все пострадавшие являются сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).