В ресторане Xengeland выявлены нарушения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе внеплановой проверки в принадлежащем гражданину Сабиру Ахмедову ресторане Xengeland, расположенном по адресу г. Баку, Сабаильский район, ул. Мехди Гусейна, 88, выявили н

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе внеплановой проверки в принадлежащем гражданину Сабиру Ахмедову ресторане Xengeland, расположенном по адресу г. Баку, Сабаильский район, ул. Мехди Гусейна, 88, выявили несоблюдение требований нормативно-правовых актов.

Как сообщили Report в АПБА, были выявлены нарушения принципа технологической последовательности на кухне заведения, хранение сырья и приготовление блюд осуществлялись в одном помещении, у персонала не было униформы, в заведении не проводилась уборка и выявлены другие недостатки.

В связи с выявленными нарушениями руководство заведения привлечено к административной ответственности. Принято решение о приостановлении работы ресторана.