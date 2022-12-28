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В Республиканскую клиническую больницу назначен новый директор 

В Республиканскую клиническую больницу назначен новый директор  Назначен новый директор Республиканской клинической больницы.
Здоровье
28 декабря 2022 г. 16:20
В Республиканскую клиническую больницу назначен новый директор 

Назначен новый директор Республиканской клинической больницы.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, исполнять обязанности директора медицинского учреждения будет ортопед-травматолог Эльвиз Гасымов. Вугар Гурбанов сегодня представил коллективу нового директора.

Отметим, что до назначения Э.Гасымов был директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRespublika Klinik Xəstəxanasına yeni direktor təyin edilib

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