В Республиканскую клиническую больницу назначен новый директор

Назначен новый директор Республиканской клинической больницы.

Назначен новый директор Республиканской клинической больницы.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, исполнять обязанности директора медицинского учреждения будет ортопед-травматолог Эльвиз Гасымов. Вугар Гурбанов сегодня представил коллективу нового директора.

Отметим, что до назначения Э.Гасымов был директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.