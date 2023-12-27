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В Республиканском центре призвали родителей не посещать с детьми общественные места в праздники

В Республиканском центре призвали родителей не посещать с детьми общественные места в праздники В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии призвали родителей избегать посещения общественных мест и закрытых помещений вместе с детьми в праздничные дни.
Здоровье
27 декабря 2023 г. 16:07
В Республиканском центре призвали родителей не посещать с детьми общественные места в праздники

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии призвали родителей воздержаться от посещения общественных мест и закрытых помещений вместе с детьми в праздничные дни.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора республиканского центра при Минздраве Афаг Алиева, комментируя ситуацию с корью в стране.

Алиева отметила, что каждый инфицированный корью может заразить от 10 до 12 человек в общественных местах.

"Участились случаи заражения корью среди детей. Учитывая это, мы призываем родителей вовремя вакцинировать детей от кори, а также избегать посещения общественных мест и закрытых помещений вместе с детьми", - добавила представитель центра.

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