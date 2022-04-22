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В регионах с низким уровнем вакцинации будет проведен мониторинг

В регионах с низким уровнем вакцинации будет проведен мониторинг Несмотря на эффективное проведение иммунопрофилактических мероприятий в стране, по итогам 2021 года, низкий уровень вакцинации был отмечен в Евлахском, Ярдымлинском, Уджарском, Гёйгельском, Гобустанском, Имишлинском районах, а также в городах Мингя
Здоровье
22 апреля 2022 г. 12:00
В регионах с низким уровнем вакцинации будет проведен мониторинг

Несмотря на эффективное проведение иммунопрофилактических мероприятий в стране, по итогам 2021 года, низкий уровень вакцинации был отмечен в Евлахском, Ярдымлинском, Уджарском, Гёйгельском, Гобустанском, Имишлинском районах, а также в городах Мингячевир и Нафталан.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айгюн Исмайлова.

По ее словам, в указанных регионах и городах специалисты Республиканского центра в рамках "Недели иммунизации" при поддержке ВОЗ проведут мониторинг и тренинги.

Исмайлова сообщила, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию с инфекцией COVID-19, планируется проводить иммунизацию детей в порядке очереди.

Напомним, министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ о проведении "Недели иммунизации" во всех городах и регионах страны с 24 по 30 апреля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Peyvəndləmə göstəricisi aşağı olan rayon və şəhərlərdə monitorinq keçiriləcək

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