В регионах с низким уровнем вакцинации будет проведен мониторинг

Несмотря на эффективное проведение иммунопрофилактических мероприятий в стране, по итогам 2021 года, низкий уровень вакцинации был отмечен в Евлахском, Ярдымлинском, Уджарском, Гёйгельском, Гобустанском, Имишлинском районах, а также в городах Мингя

Несмотря на эффективное проведение иммунопрофилактических мероприятий в стране, по итогам 2021 года, низкий уровень вакцинации был отмечен в Евлахском, Ярдымлинском, Уджарском, Гёйгельском, Гобустанском, Имишлинском районах, а также в городах Мингячевир и Нафталан.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айгюн Исмайлова.

По ее словам, в указанных регионах и городах специалисты Республиканского центра в рамках "Недели иммунизации" при поддержке ВОЗ проведут мониторинг и тренинги.

Исмайлова сообщила, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию с инфекцией COVID-19, планируется проводить иммунизацию детей в порядке очереди.

Напомним, министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ о проведении "Недели иммунизации" во всех городах и регионах страны с 24 по 30 апреля 2022 года.