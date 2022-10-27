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В регионах Азербайджана строятся пункты контроля безопасности продовольственных товаров

В регионах Азербайджана строятся пункты контроля безопасности продовольственных товаров В рамках Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы с целью контроля безопасности продуктов питания при импортно-экспортных операциях в ряде регионов республики начато строительст
Здоровье
27 октября 2022 г. 13:08
В регионах Азербайджана строятся пункты контроля безопасности продовольственных товаров

В рамках Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы с целью контроля безопасности продуктов питания при импортно-экспортных операциях в ряде регионов республики начато строительство специальных пунктов.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции по итогам проделанной работы в области продовольственной безопасности в стране.

По его словам, закон "О безопасности пищевых продуктов", который вступит в силу 1 января 2023 года, обеспечит правовую основу для создания пунктов контроля безопасности продовольственных товаров.

Председатель АПБА отметил, что увеличение штатной единицы агентства позволит обеспечить персонал, необходимый для функционирования пунктов контроля безопасности продовольственных товаров.

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