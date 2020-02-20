​В районных больницах Азербайджана откроются медицинские факультеты

Готовится пакет предложений по открытию медицинских факультетов в государственных больницах некоторых регионов Азербайджана. Документ будет представлен правительству.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, в настоящее время изучается данный вопрос: "Ведутся переговоры с Минздравом о том, чтобы врачи, окончившие резидентуру и получившие назначения в регионы, проработали в местах не менее 3 лет".

З.Алиев отметил, что есть намерение командировать врачей в регионы: "Тем самым мы хотим в кратчайшие сроки устранить нехватку врачей в регионах. Мы намерены привлечь в регионы студентов, обучающихся за рубежом, особенно в Турции. Ведутся переговоры с этими студентами, предусматриваются меры поощрения. Полагаю, они тоже проявят интерес к этому".

Председатель Агентства отметил, что состояние медпунктов в регионах не столь обнадеживающее: "Нам известно об этом. Однако наши полномочия ограничены. На местах ощущается нехватка врачей, не достает оборудования. Некоторые врачи испытывают затруднения в процессе лечения и обследования".