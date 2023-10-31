О нас

В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация

В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация посредством телемедицины.
Здоровье
31 октября 2023 г. 12:40
В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация

В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация посредством телемедицины.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова, представляя информацию о III Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций (Medinex), которая пройдет со 2 по 4 ноября в Бакинском Экспо-Центре.

По ее словам, работа по охране здоровья населения на освобожденных от оккупации территориях, а также организация медицинского обследования переселенных туда жителей, находится в центре внимания TƏBIB.

"Информация обо всех этих работах будет представлена на выставке в широком формате. На выставке будет организована онлайн-консультация врачей с жителями Агалы с использованием возможностей телемедицины. С помощью системы телемедицины в Центре здоровья семьи села Агалы измеряется артериальное давление, поступление кислорода, триглицериды и сахар в крови пациента, будут получены изображения сердечного ритма и др. Собранные данные используются при обследовании сердца, легких, почек, селезенки, ЛОР (уха, носа, горла), а также щитовидной и поджелудочной желез", - сказала она.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) являются официальными спонсорами выставки Medinex 2023.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Medinex” - 2023" sərgisi çərçivəsində Ağalı sakinlərinin teletibb vasitəsilə onlayn konsultasiyası olacaq

Другие новости из категории

В больницах Азербайджана в тестовом режиме будет внедрена система приема пациентов
В больницах Азербайджана в тестовом режиме будет внедрена система приема пациентов
31 октября 2023 г. 11:57
В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий
В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий
31 октября 2023 г. 10:55
В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19
30 октября 2023 г. 22:49
В Баку выявлены нарушения на одном из объектов по продаже алкогольных напитков
ФотоВ Баку выявлены нарушения на одном из объектов по продаже алкогольных напитков
30 октября 2023 г. 17:37
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте
30 октября 2023 г. 10:11
Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале
Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале
29 октября 2023 г. 04:26
Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы
Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы
27 октября 2023 г. 12:55
Насими Гасымов: Дефицит врачей-онкологов в стране достигает 40%
Насими Гасымов: Дефицит врачей-онкологов в стране достигает 40%
27 октября 2023 г. 11:16
Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году
Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году
27 октября 2023 г. 10:53
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi