В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация

В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация посредством телемедицины.

В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация посредством телемедицины.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова, представляя информацию о III Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций (Medinex), которая пройдет со 2 по 4 ноября в Бакинском Экспо-Центре.

По ее словам, работа по охране здоровья населения на освобожденных от оккупации территориях, а также организация медицинского обследования переселенных туда жителей, находится в центре внимания TƏBIB.

"Информация обо всех этих работах будет представлена на выставке в широком формате. На выставке будет организована онлайн-консультация врачей с жителями Агалы с использованием возможностей телемедицины. С помощью системы телемедицины в Центре здоровья семьи села Агалы измеряется артериальное давление, поступление кислорода, триглицериды и сахар в крови пациента, будут получены изображения сердечного ритма и др. Собранные данные используются при обследовании сердца, легких, почек, селезенки, ЛОР (уха, носа, горла), а также щитовидной и поджелудочной желез", - сказала она.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) являются официальными спонсорами выставки Medinex 2023.