Более 300 прошедших медобследование в прошлом месяце являются носителями талассемии

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года медицинское обследование прошли 9 653 лица, желающих вступить в брак.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, в стране с момента применения обязательного медосмотра для вступающих в брак по конец прошлого месяца медицинское обследование прошли 268 174 человека.

Выяснилось, что 301 прошедший медобследование за апрель является носителем талассемии, у 40 человек обнаружен сифилис, а у 7 человек – СПИД.

Отметим, что медицинское обследование и консультации проводятся в установленных министерством здравоохранения государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства вступающих в брак или же одного из них. Медицинское обследование и консультации бесплатны.