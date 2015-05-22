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    В прошлом месяце в Азербайджане зарегистрировано более 50 пищевых отравлений

    В прошлом месяце зарегистрирован 1 случай ботулизма

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года в Азербайджане зарегистрировано 53 случая пищевых отравлений. Об этом Report сообщили в центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения.

    Согласно информации, от пищевых отравлений в общем пострадало 63 человека. В прошлом месяце в стране зарегистрирован 1 случай ботулизма, в результате которого заразились 3 человека. 

    Отметим, что в марте всего зарегистрирован 71 случай пищевых отравлений.  

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