В прошлом месяце в Азербайджане зарегистрировано более 50 пищевых отравлений

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года в Азербайджане зарегистрировано 53 случая пищевых отравлений. Об этом Report сообщили в центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения.

Согласно информации, от пищевых отравлений в общем пострадало 63 человека. В прошлом месяце в стране зарегистрирован 1 случай ботулизма, в результате которого заразились 3 человека.

Отметим, что в марте всего зарегистрирован 71 случай пищевых отравлений.