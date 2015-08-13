В прошлом месяце в Азербайджане выросло количество пищевых отравлений

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года в Азербайджане зарегистрировано 62 случая пищевого отравления. Об этом Report сообщил заведующий отделом центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, от пищевого отравления в общей сложности пострадали 75 человек.

Заведующий отделом также добавил, что в прошлом месяце случаи ботулизма не регистрировались и все случая пищевого отравления происходили в быту.

Отметим, что в июне зарегистрировано 37 случаев пищевого отравления, в общей сложности пострадали 43 человека.