​В прошлом месяце в Азербайджане приостановлена эксплуатация 11 объектов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в административном порядке оштрафованы владельцы 29 предприятий, занимающихся производством не отвечающей гигиеническим нормам продукции. Об этом Report сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

Он отметил, что в сентябре было принято решение о приостановке эксплуатации 11 объектов, отстранении от работы одного сотрудника: "За истекший месяц взято 254 образца для проведения анализов по органолептическим и физико-химическим показателям. В четырех случаях результаты были неудовлетворительными. Бактериологический анализ 219 проб не дал отрицательных результатов".

По словам И.Абдуллаева, был взят 41 образец с холодных закусок, ни по одному из которых не было получено отрицательных результатов: "В домах торжеств был взят 881 образец. Ни в одном случае микробиологическое загрязнение не было обнаружено".