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    ​В прошлом месяце в Азербайджане было зафиксировано 62 случая пищевого отравления

    Зарегистрировано также 2 случая ботулизма

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В феврале текущего года в Азербайджане было зафиксировано 62 случая пищевого отравления (в январе 64 случая). Об этом Report сообщил заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

    По его словам, в общей сложности 78 человек получили пищевое отравление в прошлом месяце (в январе было 92 пострадавших). Кроме того, было зарегистрировано 2 случая ботулизма (в январе было 6 случаев), в результате чего пострадали 3 человека (в январе 9 человек). 

    В целом, в феврале случаи пищевого отравления по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились. 

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