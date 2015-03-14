​В прошлом месяце в Азербайджане было зафиксировано 62 случая пищевого отравления

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В феврале текущего года в Азербайджане было зафиксировано 62 случая пищевого отравления (в январе 64 случая). Об этом Report сообщил заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, в общей сложности 78 человек получили пищевое отравление в прошлом месяце (в январе было 92 пострадавших). Кроме того, было зарегистрировано 2 случая ботулизма (в январе было 6 случаев), в результате чего пострадали 3 человека (в январе 9 человек).

В целом, в феврале случаи пищевого отравления по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились.