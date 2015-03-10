​В прошлом месяце статистика обращений в Учебно-терапевтическую клинику АМУ возросла

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "По сравнению с прошлым годом, в феврале статистика обратившихся в Учебно-терапевтическую клинику Азербайджанского медицинского университета (АМУ) заметно возросла (13%)".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на собрании Медицинского совета Учебно-терапевтической клиники АМУ отметил главврач клиники Рамин Байрамлы.

По его словам, для получения стационарного лечения в клинику поступило 574 пациента, а 559 были выписаны: "Согласно информации на 5 марта, для стационарного и амбулаторного лечения обратился 201 человек".

Как отметил Р.Байрамлы, в клинике в прошлом месяце произошел ряд новшеств: "Раньше приемное отделение было маленьким и тесным. Сейчас в обновленном и отремонтированном помещении одновременно можно принимать трех пациентов. Кроме того, в феврале в клинике отремонтировано детское реанимационное отделение, деятельность которого усилена".