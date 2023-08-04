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Клинический медцентр: В прошлом месяце отравились 658 человек, 6 из них скончались

Клинический медцентр: В прошлом месяце отравились 658 человек, 6 из них скончались В июле в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 658 человек.
Здоровье
4 августа 2023 г. 10:31
Клинический медцентр: В прошлом месяце отравились 658 человек, 6 из них скончались

В июле в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 658 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу центра, 139 из них госпитализированы в токсикологическое отделение, остальным оказана первая помощь и они выписаны домой.

Из поступивших 75 человек отравились лекарствами, 26 — уксусной кислотой, 10 — этанолом, 1 — угарным газом. Еще шестеро были госпитализированы из-за аллергической реакции, а один — из-за ботулизма. Также 17 человек обратились в КМЦ в связи с укусами змей и 3 - укусами насекомых.

Несмотря на усилия врачей, шесть обратившихся за медицинской помощью в связи с отравлением скончались. Пять из них - мужчины и 1 женщина. 3 смерти произошли от уксусной кислоты и 3 от отравления наркотиками.

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Версия на азербайджанском языке KTM: Ötən ay 658 nəfər zəhərlənib, onlardan 6-sı ölüb

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