В прошлом месяце гражданам было оказано более 3,4 млн медуслуг

В апреле в государственные медучреждения поступило 1 571 809 обращений от 849 726 человек.

В апреле в государственные медучреждения поступило 1 571 809 обращений от 849 726 человек.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Сообщается, что гражданам было оказано 3 448 090 медицинских услуг. 84% медуслуг были оказаны амбулаторно, 16% - стационарно. 30% пациентов составили дети, 70% - взрослые.

Обращения пациентов были в основном связаны с общим медицинским осмотром, заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаз и дополнительного аппарата глаза, нервной системы, а также акушерством и гинекологией.

В апреле в столичные государственные медучреждения поступило 644 555 обращений от 329 213 человек, что составляет 41% от общего показателя по стране. Гражданам было оказано 1 364 139 медуслуг, что составляет 40% от общего числа медуслуг.

В десятку меучреждений, куда поступило наибольшее число обращений, вошли Бакинский главный оздоровительный центр, Наримановский медцентр, Клинический медцентр, Республиканская клиническая больница им.академика М.А.Амирасланова, Сабунчинский медцентр, Научно-исследовательский институт педиатрии им.К.Фараджовой, Хазарский медцентр, Бинагадинский медцентр, Научно-исследовательский институт кардиологии им. академика Дж.Абдуллаева и Научно-хирургический центр им. академика М.А.Топчубашева.

В апреле за исключением Баку в 63 городах и районах в медучреждения поступило 927 254 обращений от 537 152 человек, что составляет 59% от показателя по стране. Гражданам было оказано 2 083 951 медуслуг, что составляет 60% от общего числа медуслуг.

Наибольшее число медуслуг было оказано в Сумгайстком медцентре, Гянджинсой городской объединенной больнице, Мингячевирской городской центральной больнице, Бардинской, Хачмазской, Евлахской, Абшеронской, Губинской, Балакенской и Шекинской районных центральных больницах.