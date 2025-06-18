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В прошлом году в рамках ОМС оказано более 1 480 первичных услуг гемодиализа

В прошлом году в рамках ОМС оказано более 1 480 первичных услуг гемодиализа В прошлом году в рамках ОМС оказано более 1 480 первичных услуг гемодиализа
Здоровье
18 июня 2025 г. 10:12
В прошлом году в рамках ОМС оказано более 1 480 первичных услуг гемодиализа

В прошлом году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданам с острой и хронической почечной недостаточностью проведено более 1 480 первичных сеансов гемодиализа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по ОМС, 1 095 пациентам были установлены постоянные венозные катетеры, а пациентам с хронической почечной недостаточностью было проведено 567 операций по формированию артериовенозных фистул.

Отметим, что для проведения программного гемодиализа гражданам необходимо зарегистрироваться в Комиссии по организации и совершенствованию медицинского обслуживания лиц, страдающих хронической почечной недостаточностью (гемодиализ, перитонеальный диализ).

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Версия на азербайджанском языке Ötən il icbari tibbi sığorta hesabına 1480-dən çox ilkin hemodializ xidməti göstərilib

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