В прошлом году в морги Азербайджана доставлено 185 тел детей до 14 лет

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ “В прошлом году на основе прокурорских направлений и жалоб в Объединение судмедэкспертизы и патанатомии (морги) министерства здравоохранения было доставлено 185 тел лиц до 14 лет ”.

Об этом Report сообщил директор объединения Адалят Гасанов.

Директор объединения отметил, что из доставленных тел 21 принадлежали мертворожденным младенцам: “Остальные рожденные живыми. Причиной смерти 104 из 185 умерших стало насилие. То есть умершие в автомобильных авариях, разлившие на себя кипяток или упавшие с балкона причисляются к одной группе”.

А.Гасанов выделил, что из скончавшихся детей до 14 лет 61 умер от болезней: “Большинство этих смертей произошло из-за инфекций”.

Он напомнил, что в прошлом году в морги было доставлено 21 тело в связи с материнской смертностью.