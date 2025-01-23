В прошлом году в медучреждения при TƏBİB поступило более 24 млн обращений

В прошлом году в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), зарегистрировано 24 063 849 обращений, что на 23% больше, чем в 2022 году, и на 10% - по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), зарегистрировано 24 063 849 обращений, что на 23% больше, чем в 2022 году, и на 10% - по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, из них 588 431 связаны со стационарными, а 23 475 418 - с амбулаторными услугами.

В прошлом году оказано 82 426 768 медицинских услуг (11 202 755 стационарных и 71 224 013 амбулаторных), что на 54% больше по сравнению с 2022 годом и на 21% - с 2023 годом.

За указанный период проведено 33 343 857 лабораторных исследований (5 209 889 стационарных и 28 133 968 амбулаторных), что на 112% больше по сравнению с 2022 годом и на 31% - с 2023 годом.

За 2024 год выполнено 375 520 хирургических операций и процедур (345 191 стационарных и 30 329 амбулаторных), что на 16% больше по сравнению с 2022 годом и на 9% - с 2023 годом.