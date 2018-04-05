В прошлом году в Баку не зафиксировано детской смертности при врачах

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году на Бакинскую станцию скорой неотложной помощи в целом поступило более 693 600 обращений".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявила заместитель главврача станции скорой и неотложной медицинской помощи по лечебной части Ирада Алиева.

Она сообщила, что более 63 300 обращений завершились госпитализацией:

"83 000 вызовов были связаны с детьми, из них более 12 500 вызовов завершились госпитализацией. В данном показателе зафиксировано снижение. В связи с восстановлением ранее работавших на станции педиатрических бригад в прошлом году детской смертности при врачах не зарегистрировано".

И.Алиева отметила, что в отчетный период в результате реанимационных мероприятий 2000 человек были выведены из критического состояния, их жизни спасены:

"В связи с сердечнососудистыми заболеваниями поступило 150 325 обращений, госпитализировано 12 354 человека, инфарктом миокарда – 865 обращений, госпитализировано около 814 человек, инсультом - 3 728, госпитализировано 3 311 человек. По сравнению с предыдущим годом в обращениях в связи с инфарктом миокарда наблюдается уменьшение, в связи с инсультом – рост".