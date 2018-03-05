В прошлом году в Азербайджане зарегистрирован 21 случай материнской смертности - ОТЧЕТ

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в рамках Госпрограммы по защите здоровья матерей и детей была усилена материально-техническая база оказывающих матерям и детям услуги медучреждений, особенно отделений неантологической реанимации, улучшено снабжение лекарственными средствами и современным оборудованием.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабмина о деятельности в 2017 году.

В результате осуществления данных мер в показателях здоровья матерей и детей достигнуты положительные результаты.

Показатель детской смертности по сравнению с 2016 годом незначительно уменьшился с 11,4 промилле до 11,1 промилле. В отчетный год сократились случаи материнской смертности, составив 21 случай (в 2016 году 22 человека).

В рамках Госпрограммы по принудительной диспансеризации детей в 2017 году более 90% детей были обследованы. Среди прошедших медосмотр детей 5,1% были поставлены на диспансерный учет по состоянию здоровья, с ними проведены лечебно-оздоровительные процедуры, 1% - привлечен к стационарному лечению в специализированных медучреждениях.

В документе отмечается, что в рамках программы по сахарному диабету сейчас 225 тыс. больных сахарным диабетом снабжается за счет государства лекарствами и средствами самоконтроля. Дети с сахарным диабетом наряду с инсулиновыми шприц-ручками постепенно снабжаются инсулиновыми помпами. В результате этого, сократились полиорганические последствия и процент инвалидности от сахарного диабета.

Было отмечено, что в последние годы особое внимание оказывают услугам крови как вопросу исключительной важности. В последние 5 лет сбор крови вырос на 43% и составил в 2017 году более 37 тонн.

Отметим, что отчет Кабмина был представлен в Милли Меджлис. Документ обсудят на пленарном заседании парламента 16 марта.