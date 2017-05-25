В прошлом году в Азербайджане выросло количество больных сахарным диабетом

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "По информации на конец прошлого года в Республиканском эндокринологическом центре с сахарным диабетом зарегистрированы 226 952 человека. Однако в 2015 году этот показатель составлял 209 377".

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора Республиканского эндокринологического центра Бабек Салек.

Б. Салек подчеркнул, что сейчас населению страны оказывают услуги более 60 эндокринологических кабинетов, в рамках "Госпрограммы по сахарному диабету в 2016-2020 гг." Предпринимаются постоянные шаги по обследованию и лечению людей, страдающих от болезни щитовидной железы: "В рамках программы планируется осуществление других мероприятий".

По его словам, в поликлиниках города Баку и регионах планируется создать услугу "диабетического окна": "В том числе ведутся работы по созданию электронного регистра по городу Баку для исследования и лечения больных сахарным диабетом, снабжения лекарствами и средствами самоконтроля".

Он добавил, что с целью профилактики осложнений сахарного диабета в стране существуют школы диабета: "Эти школы, помимо Баку, функционируют и в регионах".