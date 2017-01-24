 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В прошлом году в Азербайджане родились 2522 близнеца и 63 тройняшки

    В прошлом году в день среднем было зарегистрировано 438 новорожденных

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь прошлого года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции в стране было зарегистрировано 146,6 тыс. новорожденных или в среднем 438 новорожденных ежедневно.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, на каждые 1 000 человек населения данный показатель составил 16,5.

    53,3% новорожденных составили мальчики, 46,7% - девочки.

    За указанный период родились 2522 близнеца и 63 тройняшки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi