В прошлом году в Азербайджане родились 2522 близнеца и 63 тройняшки

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь прошлого года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции в стране было зарегистрировано 146,6 тыс. новорожденных или в среднем 438 новорожденных ежедневно.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, на каждые 1 000 человек населения данный показатель составил 16,5.

53,3% новорожденных составили мальчики, 46,7% - девочки.

За указанный период родились 2522 близнеца и 63 тройняшки.