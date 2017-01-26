В прошлом году в Азербайджане предотвращено свыше 400 попыток суицида

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 327 суицидов. Кроме того, количество пытавшихся совершить самоубийство составило 470 человек".

Как сообщает Report, об этом заявила завотделом скорой неотложной психологической помощи Центра психического здоровья министерства здравоохранения Кямаля Талыбова.

По ее словам, по сравнению с 2015 годом, в прошлом году количество суицидов сократилось.

Напомнив, что суицид является одной из основных проблем не только в Азербайджане, но и во всем мире, К.Талыбова заявила, что причины суицида различны: "Сюда входят биологические и социальные факторы. В число социальных факторов входят также безработица и семейное положение. В этом определенную роль играют также генетические факторы. По сравнению с женщинами, случаи совершения суицида мужчинами встречаются чаще (1/2)".

К.Талыбова отметила, что на совершение суицидов также влияют распространяемые в обществе и прессе сообщения. В данном случае информация должна преподноситься правильно: "Иногда люди видят в сообщениях свою проблему и верят в то, что решение заключается в суициде. Следует отметить, что самоубийство является поведением человека при кризисной ситуации".

"Все люди хотя бы раз в жизни задумываются над суицидом. Зачастую, люди, которые часто говорят о суициде, никогда не решаются на этот поступок. Несмотря на это, 80% совершивших самоубийство людей, прежде чем пойти на суицид, делают достаточно серьезные предупреждения. На сегодняшний день в среднем в мире на каждые 100 000 человек приходится 7 фактов суицида. В Азербайджане эта статистика составляет 5 случаев на каждые 100 000 человек. Поэтому, можно сказать, что количество суицидов в нашей стране ниже критического уровня".