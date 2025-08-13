О нас

В прошлом году в Азербайджане на учете состояли более 40 тыс. наркоманов

В прошлом году в Азербайджане на учете состояли более 40 тыс. наркоманов В прошлом году в Азербайджане 40 490 человек состояли на учете в медицинских учреждениях из-за наркозависимости.
Здоровье
13 августа 2025 г. 17:57
В прошлом году в Азербайджане на учете состояли более 40 тыс. наркоманов

В прошлом году в Азербайджане 40 490 человек состояли на учете в медицинских учреждениях из-за наркозависимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистическом сборнике "Здравоохранение, социальная защита и жилищные условия в Азербайджане".

Согласно информации, в 2023 году 36 659 человек были приняты на учет в медицинских учреждениях по причине наркомании.

Кроме того, в 2024 году в медицинских учреждениях на учете состояли 2 492 человека из-за токсикомании и 7 738 человек из-за эпизодического употребления наркотиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 40 mindən çox narkoman qeydiyyatda olub

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi