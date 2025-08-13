В прошлом году в Азербайджане на учете состояли более 40 тыс. наркоманов

В прошлом году в Азербайджане 40 490 человек состояли на учете в медицинских учреждениях из-за наркозависимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистическом сборнике "Здравоохранение, социальная защита и жилищные условия в Азербайджане".

Согласно информации, в 2023 году 36 659 человек были приняты на учет в медицинских учреждениях по причине наркомании.

Кроме того, в 2024 году в медицинских учреждениях на учете состояли 2 492 человека из-за токсикомании и 7 738 человек из-за эпизодического употребления наркотиков.