В прошлом году в Азербайджане корью заразились 1493 человека

За 11 месяцев прошлого года в Азербайджане корью заразились 1 493 человека.

За 11 месяцев прошлого года в Азербайджане корью заразились 1 493 человека.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В сообщении отмечается, что в 2022 году в стране был зафиксирован единичный случай заражения корью, а в январе-ноябре 2023 года было выявлено 1 493 случая заражения.

Хотя в последние годы в Азербайджане в результате профилактических мер против инфекционных заболеваний наблюдалась стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, с апреля 2023 года были зафиксированы спорадические случаи заражения корью. Заражения в основном наблюдались среди детей.