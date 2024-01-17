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В прошлом году в Азербайджане корью заразились 1493 человека

В прошлом году в Азербайджане корью заразились 1493 человека За 11 месяцев прошлого года в Азербайджане корью заразились 1 493 человека.
Здоровье
17 января 2024 г. 13:13
В прошлом году в Азербайджане корью заразились 1493 человека

За 11 месяцев прошлого года в Азербайджане корью заразились 1 493 человека.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В сообщении отмечается, что в 2022 году в стране был зафиксирован единичный случай заражения корью, а в январе-ноябре 2023 года было выявлено 1 493 случая заражения.

Хотя в последние годы в Азербайджане в результате профилактических мер против инфекционных заболеваний наблюдалась стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, с апреля 2023 года были зафиксированы спорадические случаи заражения корью. Заражения в основном наблюдались среди детей.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 1493 nəfər qızılcaya yoluxub

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