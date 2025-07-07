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В прошлом году в Азербайджане более 200 человек скончались от туберкулеза

В прошлом году в Азербайджане более 200 человек скончались от туберкулеза В январе-мае прошлого года в Азербайджане зарегистрировано 1 103 случая заражения туберкулезом, 219 человек скончались.
Здоровье
7 июля 2025 г. 17:01
В прошлом году в Азербайджане более 200 человек скончались от туберкулеза

В январе-мае прошлого года в Азербайджане зарегистрировано 1 103 случая заражения туберкулезом, 219 человек скончались.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госкомстате.

В 2024 году туберкулезом заразились 725 мужчин и 378 женщин. 175 летальных исходов от болезни зарегистрировано среди мужчин, 44 - среди женщин.

Кроме того, в январе-мае 2025 года туберкулезом заразились 972 человека - 658 мужчин, 314 женщин. Из них 90 человек в возрасте до 17 лет, 882 человека - в возрасте 18 лет и старше.

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