В прошлом году в Азербайджане более 200 человек скончались от туберкулеза

В январе-мае прошлого года в Азербайджане зарегистрировано 1 103 случая заражения туберкулезом, 219 человек скончались.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госкомстате.
В 2024 году туберкулезом заразились 725 мужчин и 378 женщин. 175 летальных исходов от болезни зарегистрировано среди мужчин, 44 - среди женщин.
Кроме того, в январе-мае 2025 года туберкулезом заразились 972 человека - 658 мужчин, 314 женщин. Из них 90 человек в возрасте до 17 лет, 882 человека - в возрасте 18 лет и старше.