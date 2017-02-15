В прошлом году в Азербайджан привезли 179 трупов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году из государственных пограничных пунктов поступило 86 факсов о привозе в Азербайджан 179 трупов, среди которых не было лиц, скончавшихся от инфекционных заболеваний.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом эпидемиологии Республиканской санитарно-карантинной инспекции Ядулла Балышов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, во время похорон лиц, скончавшихся от инфекционных заболеваний, соблюдаются все правила эпидемиологии и проводятся профилактические мероприятия: "По этой причине все трупы, привезенные в республику, постоянно остаются под контролем".

Я.Балышов подчеркнул, что за отчетный период в ходе мероприятий по выявлению среди прибывших из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией в связи со свиным гриппом температурящих или с подозрением на заболевание лиц, посредством 19-и телефонограмм было сообщено о 24 лицах с температурой.

Заведующий отделом отметил, что в результате обследований, проведенных со стороны местных медицинских учреждений, не было зафиксировано заболевания "свиной грипп": "28 июня прошлого года поступила информация об одном пациенте, заразившемся СПИДом, для осуществления соответствующих мер Центр по борьбе со СПИДом был вовремя проинформирован".