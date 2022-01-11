В прошлом году коронавирусом инфицировались 939 беременных и кормящих женщин

За последний год в Клинический медицинский центр были помещены 939 инфицированных коронавирусом беременных и кормящих женщин, из которых 260 находились в критическом состоянии.

За последний год в Клинический медицинский центр были помещены 939 инфицированных коронавирусом беременных и кормящих женщин, из которых 260 находились в критическом состоянии.

Как сообщили Report в Центре, из обратившихся в клинику женщин 903 были беременными, 36 – кормящими.

Несмотря на усилия врачей, из 260 госпитализированных в Клинический медицинский центр беременных женщин, состояние которых было крайне тяжелым, не удалось спасти жизнь 20.

Из числа новорожденных семь детей умерли из-за легочной недостаточности.