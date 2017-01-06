В прошлом году число обращений в скорую помощь в Баку выросло на 36 тыс.

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Станцию скорой и неотложной помощи по городу Баку поступило свыше 681 тыс. обращений, что по сравнению с 2015 годом больше на 36 тыс.".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в связи с годовым отчетом заявила заместитель главврача станции Ирада Алиева.

Она отметила, что более 63 тыс. обратившихся госпитализированы в больницы: "Поступило свыше 83 тыс. вызовов для детей, более 13 тыс. из них были госпитализированы. За этот период было реанимировано свыше 2000 человек".

И.Алиева подчеркнула, что число раненых в автокатастрофах составило 2420 человек: "В 2016 году по сравнению с предыдущим годом число пострадавших в ДТП сократилось на 500 человек".

Она добавила, что среди детей преимущество составили вызовы в связи с лихорадкой и судорогами.